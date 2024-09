Vigili del fuoco soccorono con la gru malato di 220 kg

I vigili del fuoco del Distaccamento di via Sardegna insieme a quelli della sede centrale di Milano sono intervenuti per consentire il soccorso ad un uomo di 220 chilogrammi abitante in un stabile di via Pianella.

L'uomo, 43 anni, affetto da insufficienza respiratoria, è stato calato tramite la barella "titan bariatrica" dato che il personale del 118 non era in grado di recuperarlo dal vano scale.

Dopo l'intervento degli uomini del Comando di via Messina, il paziente è stato affidato al 118 e trasportato alla clinica Multimedica di Sesto San Giovanni per le cure necessarie.





