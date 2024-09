Il Bologna vince 2-1 a Monza e conquista la sua prima vittoria stagionale alla quinta di campionato. La squadra di Vincenzo Italiano è andata in vantaggio al 24' con Urbanski, venendo raggiunta poco prima dell'intervallo dai brianzoli con Djuric. Al 35' della ripresa, un gran tiro da fuori di Castro ha deciso il match in favore degli ospiti, che salgono a sei punti in classifica. Il Monza resta a quota tre.



