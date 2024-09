Rapine nella notte, a Milano tre bloccati dalla polizia

Rapina è l'accusa con cui la polizia ha bloccato tre pregiudicati questa notte a Milano in tre interventi distinti. Poco dopo mezzanotte gli agenti del commissariato centro hanno arrestato un egiziano di 25 anni con precedenti perché, con altri quattro complici, nella centrale via Torino, aveva accerchiato e accecato con lo spray al peperoncino un uomo di origine messicane, trappandogli una collana in oro. L'uomo è stato anche minacciato con un coccio di bottiglia quando ha cercato di fermare uno del gruppo. A fermare l'egiziano è stata la polizia che lo ha arrestato per rapina impropria aggravata. L'arresto è stato convalidato e il venticinquenne si trova ora a San Vittore.

Una rapina simile è accaduta intorno all'una in piazza XXIV maggio, accanto alla Darsena, nella zona dei Navigli. In cinque hanno accerchiato un romeno di ventisette anni e lo hanno colpito rubandogli il caricabatterie. Una pattuglia del commissariato Ticinese che stava passando è stata fermata dal rapinato e ha bloccato uno dei cinque, un marocchino di 19 anni con precedenti, è stato denunciato per rapina aggravata.

Poco distante in via Meda, all'angolo con viale Tibaldi, invece, due ragazzi di 19 e 20 anni sono stati fermati più o meno alla stessa ora da un giovane di 21 anni, con precedenti che, minacciandoli con un coltellino, prima si è fatto consegnare i telefonini e poi li ha accompagnati a un bancomat per far loro prelevare dei soldi, I due ragazzi sono però riusciti a entrare in un negozio e dare l'allarme. Il rapinatore è stato fermato poco lontano, in via Ascanio Sforza all'angolo Bettinelli. Gli agenti gli hanno trovato addosso i documenti dei due ragazzi e i loro cellulari e lo hanno arrestato per rapina impropria.



