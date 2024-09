Morta Paola Marella, il cordoglio 'la tua forza un esempio'

La notizia della morte di Paola Marella, architetto diventata conduttrice televisiva, ha lasciato attoniti i suoi amici e ammiratori che in rete hanno postato messaggi di cordoglio, da Catena Fiorello a Filippa Lagerback, da Alessia Marcuzzi a Carolyn Smith, passando per Paolo Conticini e il professor Matteo Bassetti. "Ho sempre ammirato la tua eleganza, la tua pacatezza e la tua classe.

Quando ho avuto bisogno ti sei fatta in quattro. Buon viaggio" ha scritto il primario del San Martino di Genova.

Ma sono migliaia i commenti al sentito messaggio di addio postato sulle pagine Instagram e Facebook dalle sue 'ragazze social' Azzurra e Claudia.

"Ci hai chiesto di non essere drammatiche, e non lo saremo.

Lasciaci dire quanto ti abbiamo ammirata in questi anni e quanto la tua determinazione e la tua forza rimarranno un esempio per noi e per tutti quelli che ti hanno vista attraversare anche questa tempesta come solo tu avresti potuto fare" hanno spiegato.

"Sei arrivata da noi con le idee chiare e anche se il mondo digitale non era il tuo mondo, sentivi comunque l'esigenza di parlare con le persone, di raccontare le tue passioni. E sei riuscita a farlo con naturalezza e professionalità ma anche con quella familiarità e ironia che ci mancheranno immensamente.

Collaborare con te, Paola, non è mai stato solo lavoro" gabbi ricordato. "Abbiamo condiviso chiacchiere, idee, pensieri e anche sogni. Abbiamo affrontato sfide, celebrato successi e trovato conforto nei momenti difficili. E anche in questi, il tuo sorriso non si è mai spento, la tua positività non ha mai vacillato. Hai vissuto la vita con una leggerezza che non è mai stata superficialità, ma una forza tranquilla, quella di trovare il bello anche nelle giornate più grigie".

"Anche i social sono stati per te un luogo di leggerezza, mai un palcoscenico per costruirti un'immagine finta o per rincorrere consensi facili. Piuttosto, uno spazio dove ti sei sempre espressa liberamente, dove hai condiviso le tue passioni, raccontato con grazia e discrezione la tua vita privata, il tuo grande amore per la tua bellissima famiglia. E la cosa più bella è stata vedere come la tua community avesse percepito tutto questo. Qui si respirava un affetto sincero. Ti ammiravano per la tua innata eleganza e per quel sorriso allegro con cui riuscivi a trasmettere il buon umore ad ogni 'buongiorno'".

"Dopo un grande viaggio nella speranza, assistita da amici e professionisti speciali, ci lascia Paola, la nostra Forza" hanno scritto i famigliari nel necrologio in cui pregano di sostenere il Pancreas Center Prof Reni dell'ospedale San Raffaele. I funerali saranno celebrati domani alle 11 nella chiesa di San Marco a Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA