Ferragni torna alla fashion week, 'un segnale essere qui'

A un anno dall'ultima presenza a una sfilata a Milano, Chiara Ferragni stasera è tornata alla fashion week per il gala dedicato alla sostenibilità che chiude la settimana di passerelle. "E' una serata importantissima, è importante essere qui per parlare di sostenibilità e Made in Italy e sono molto contenta di essere qui stasera" ha detto l'imprenditrice digitale, vestita con un lungo abito ricamato Dsquared2 dall' archivio 2013. Non nega l'importanza di tornare nel mondo della moda milanese. A chi le ha chiesto se essere alla Scala stasera sia un segnale dice: "sì è molto importante per me, sono molto contenta di essere qua".

A chi le ha chiesto "Come stai?", Chiara - che su Instagram ha chiesto rispetto per sé e i figli, tirati in ballo dal dissing tra il suo ex Fedez e Tony Effe - ha risposto "Bene dai, pian piano sempre meglio".



