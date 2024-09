Enzo Miccio, addio Paolina ci mancherai

''Paolina, era così che ti chiamavo affettuosamente e improvvisamente non ci sei più. Siamo stati per anni i volti televisivi di una rete che ci ha dato i natali artistici, ci siamo divertiti, condividendo un nuovo modo di fare televisione che nel 2005 era avanguardia pura!'' Così Enzo Miccio, wedding planer e personaggio televisivo, ricorda la collega con cui ha condiviso dagli esordi la fortuna dei nuovi programmi di Real time.

''Sul set e fuori dal set sei sempre stata una donna chic, intelligente elegante e sorridente. Quanti ricordi mi legano a te, i sorrisi gli abbracci, le battute nei fuori onda e la complicità davanti alle telecamere. Che dolore non saperti più qui tra noi, ci mancherai'', conclude Miccio sui social.



