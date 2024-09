Amadeus sul Nove, per realizzare un sogno senza paura

(di Chiara Venuto) "L'unica cosa che può rendere impossibile la realizzazione di un sogno è la paura": è con una citazione de 'L'Alchimista' di Paulo Coelho che, affidandosi a Instagram, Amadeus ha descritto le proprie sensazioni prima del suo doppio debutto sul Nove. Dopo l'addio alla Rai, il conduttore è ripartito su Discovery in access prime time con 'Chissa chi è', nuovo titolo del gioco delle identità nascoste, e a seguire in prima serata con il Suzuki Music Party, già soprannominato da alcuni un 'mini Sanremo' e registrato il 17 settembre all'Allianz Cloud, a Milano.

Già nel pomeriggio il conduttore ha scelto di affidare al suo account Instagram pensieri ed emozioni. "Sono felice quando inizio qualcosa di nuovo - ha spiegato in un post - amo ricordare e conservare tra i miei ricordi le prime volte, la prima volta radiofonicamente parlando in un programma che facevo nel lontano 1977 in una piccola radio di Verona Blu radio star, il primo disco trasmesso Buona domenica di Antonello Venditti, la prima volta al Festivalbar nel 1993 ad Ascoli Piceno con sul palco alcuni dei miei grandi amici come Rosario Fiorello e Lorenzo Jovanotti, la prima volta di un quiz di un game, la prima volta dei miei cinque festival di Sanremo, anche stasera è una prima volta molto molto importante".

Alle 20.30, finalmente, la partenza. Il game show viene introdotto da un'anteprima. Amadeus entra in studio dopo la nota sigla, chiedendo: "Permesso, posso entrare? Si può?" Dunque: "Amici del Nove, buonasera". Introduce subito il Vip 'ignoto' della prima puntata, l'identità numero 7: è Lillo. Entra in studio anche Ilenia Pastorelli, alla conduzione insieme a lui del festival musicale.

Dopo la pubblicità, parte il programma. Amadeus presenta le prime concorrenti: Isabella e Carla da Bari, due consuocere.

Dovranno associare, com'è noto, volti a mestieri: il primo ignoto, indovinato subito, è un "piccolo grande dj" sardo, che ha fatto ballare tutto lo studio e anche Lillo, cubista improvvisato per volontà di Amadeus, in uno spassoso siparietto.

Il parente misterioso viene subito paragonato per 5 secondi a ciascun ignoto. Tra gli sconosciuti, anche un atleta "argento alle Olimpiadi 2024", ovvero Guillaume Bianchi, al secondo posto nella gara a squadre di fioretto maschile a Parigi.

Alla fine, le consuocere scelgono di dimezzare, con un montepremi che così scende a 29.600 euro, e perdono: il parente misterioso era il padre di Guillaume Bianchi.

Poi, il momento della serata musicale in cui è stato affiancato da Ilenia Pastorelli, con una scaletta di 15 artisti che hanno presentato le proprie hit autunnali. Da Tananai ad Achille Lauro, passando - tra gli altri - da Lazza, La rappresentante di lista, Paola e Chiara e BigMama.

Nonostante i portafortuna regalati dalla moglie, Giovanna Civitillo, e un messaggio d'affetto del figlio appeso alla porta, Amadeus nel pomeriggio aveva ricordato anche che "è normale" e inevitabile "che domani ci saranno i commenti, gli apprezzamenti e forse anche le critiche ma questo fa parte del mio lavoro".



