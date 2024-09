Milan: Fonseca, 'ho sempre sentito la fiducia dalla società'

"Ibra? Ho sempre la fiducia da parte della società ma io non parlo di cosa ci diciamo. E' sempre vicino e positivo. E' stato qui nella normalità come le altre volte": così il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia del derby di Milano.

"Al derby arrivo con fiducia. Un conto è se sentiamo che i giocatori sono tristi, non a loro agio. La verità è che questi tre giorni di lavoro sono stati fantastici. E quindi vado verso la partita con fiducia e ho fiducia nel futuro - ribadisce l'allenatore -. A me non sono arrivate le voci da fuori. Io ho 51 anni. Se sento quello che dite o scrivete, non riesco a lavorare. A me non importa, non è importante per me quello che si dice. Se lo dicono tutti non vuol dire sia vero. Quello che conta e ciò che sento qui a Milanello"



