Luisa Spagnoli pensa all'armadio di una donna vera

L'armadio di una donna vera sfila in passerella da Luisa Spagnoli per la prossima primavera estate, in un invito a esprimersi liberamente attraverso gli abiti, con le scelte di ogni giorno.

Una libertà di vivere il quotidiano vestita di maglie monospalla e pantaloni in shantung, gonne in rafia e ampie camicie di chiffon, cardigan ampi un po' maschili e pantaloni a zampa, tuniche di garza impalpabili e lunghi abiti scivolati.

Tutto sempre accompagnato da gioielli di corno, un tocco etnico sul bon ton.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA