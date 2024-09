Fdi raccoglie firme contro Area C nel fine settimana a Milano

Fratelli d'Italia ha organizzato una serie di gazebo a Milano, nel corso di settembre, per dire no all'Area C anche nel fine settimana. Questa mattina l'iniziativa si è svolta in piazza Santa Maria del Suffragio: "130 persone - è stato spiegato - hanno firmato la petizione; come due sabati fa al mercato in viale Papiniano hanno partecipato molti cittadini".

"In tanti hanno aderito alla bocciatura dell'ennesima vessazione e gabella del sindaco Giuseppe Sala - ha sottolineato il parlamentare Riccardo De Corato, già vice sindaco del capoluogo che ha preso parte all'iniziativa -. Il primo cittadino, nonostante i continui segnali contrastanti provenienti dai residenti, da associazioni, da Confcommercio e da Aci Milano, sta per attuare l'ennesima follia a discapito del commercio del centro città e dei cittadini stessi con ulteriori ricadute negative a brevissimo termine. Questi divieti e le Ztl non portano alcun risultato positivo e gli ultimi dati lo confermano".

"Negli anni a cavallo del 2010, le auto immatricolate nel capoluogo lombardo erano poco più di 700.000 ed oggi, a distanza di quasi 15 anni, abbiamo le stesse auto immatricolate - ha concluso De Corato -. Tassare i cittadini, turisti e commercianti non serve a nulla, l'unica svolta sarebbe quella di investire, seriamente e concretamente, sul trasporto pubblico locale".



