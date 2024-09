Tre morti in incendio a Milano, sopralluogo con unità cinofila

È in corso, questa mattina, a Milano, il previsto sopralluogo tecnico scientifico disposto dall'autorità giudiziaria allo showroom cinese dove a causa di un incendio, che si sospetta doloso, sono morti tre ragazzi. Gli accertamenti servono a stabilire la dinamica e le origini dell'incendio per il quale la Procura ha aperto un fascicolo con l'ipotesi di strage. Sulla scena, in via Cantoni, è in azione, in particolare, una pattuglia cinofila dei vigili del fuoco specializzata nel rilevare la presenza di sostanze infiammabili.

Il cane Aika, un pastore belga del comando provinciale di Palermo, è a disposizione del Nucleo investigazioni antincendio, a cui sono affidate le perizie nello stabile.

"L'impiego di tale unità - spiegano i vigili del fuoco - è risultata molto preziosa in casi analoghi, in particolare in quelli in cui si ipotizza in un incendio l'utilizzo di liquidi infiammabili come causa accelerante del rogo".



