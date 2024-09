Sciopero dei mezzi a Milano, chiusa M2 e parte della M5

Anche a Milano è iniziato lo sciopero di 24 ore dei mezzi pubblici proclamato a livello nazionale dai sindacati Cub Trasporti, Cobas Lavoro Privato, Adl Cobas e Sindacato generale di base. Nella stessa giornata, anche USB Lavoro Privato ha indetto un proprio sciopero nazionale di 24 ore.

Nel capoluogo lombardo, lo sciopero è previsto dalle 8.45 alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. In queste due fasce Atm prevede ritardi e disagi nella circolazione. "M2 sta chiudendo - si legge nel sito di Atm - I treni ancora in viaggio arrivano a destinazione. M5 sta chiudendo tra Zara e San Siro Stadio. Le linee riaprono dopo le 15. M1, M3 e M4 restano aperte".

Lo sciopero è stato indetto per "indisponibilità delle controparti datoriali ad aprire un confronto sulle questioni poste dalla categoria riguardanti: l'aumento salariale di 300 euro; riduzione dell'orario di lavoro da 39 a 35 ore settimanali, a parità di salario e riduzione periodo di guida e del nastro lavorativo per gli autisti; l'adeguamento tutele in tema di sicurezza e salute sui luoghi lavoro e per gli utenti del Tpl; il blocco privatizzazioni e relative gare di appalto per il Tpl" e per "Mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori 2024-2027".



