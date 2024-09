Moda: Belvedere di Palazzo Lombardia aperto nel fine settimana

In occasione della settimana della moda, sabato e domenica è prevista una apertura straordinaria del Belvedere di Palazzo Lombardia dove sarà possibile vedere non solo il panorama sulla città dal trentanovesimo piano ma anche anche le nove opere finaliste del del concorso 'Premio maestri d'eccellenza'.

L'iniziativa è stata promossa da LVMH in collaborazione con Confartigianato imprese, Camera nazionale della moda italiana e, da quest'anno, anche con la Maison Loro Piana. Il concorso è rivolto ai professionisti ed alle imprese italiane del settore: tessile, abbigliamento, pelletteria, calzature, sartoria, occhialeria, gioielleria e arredo.

Le visite sono gratuite e con prenotazione obbligatoria, sabato con orario dalle 10 alle 21 e domenica 22 dalle 10 alle 18.



