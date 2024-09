Il viaggio nel Mediterraneo di Tod's in passerella a Milano

E' ispirata a un viaggio lungo le coste del Mediterraneo la collezione donna Primavera-Estate 2025 di Tod's, che ha sfilato oggi a Milano. Nella sala dello show, a rappresentare i valori del brand, 60 artigiani al lavoro, e un'opera di Lorenzo Quinn, due mani che serrano nastri in pelle incrociati, simbolo dell'eccellenza artigianale e del sapere fare italiano. Ad alzare il tasso di glamour, in passerella top come Naomi Campbell, Irina Shayk e Mariacarla Boscono.

Partendo da quel gusto per il bello e il ben fatto che è nel Dna del brand, il direttore creativo Matteo Tamburini ha disegnato un guardaroba rilassato dove il trench in cotone o in pelle acquisisce nuovi volumi fluidi, la giacca a vento è in cotone resinato o in nappa leggerissima, giacche e camicie in crepe mélange danno vita a capi sartoriali, i parka si gonfiano come vele. Giacche e cappotti sposano forme a clessidra, mentre le nuove borse in pelle spazzolata sono in versione minimal e allungata.

L'iconico Gommino rimane protagonista della collezione in versione sabot o in nappa con anelli di metallo, che tornano anche sotto forma di bracciali o decori sugli abiti, mentre la barretta, una sottile fascia metallica che è un nuovo emblema del marchio, decora i sandali.



