Dall'Uganda la capsule collection Together di TheMoiré

E' stata realizzata a Gulu, in Uganda, dalle donne dell'atelier Wawoko Kacel, che provengono da un contesto di estrema vulnerabilità, la capsule collection Together di TheMoiré, presentata alla Milano Fashion Week.

Per il brand si tratta del quarto capitolo di un progetto, selezionato come finalista ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2024 nella categoria SFA Human Capital and Social Impact Award, che ha come missione il sostegno alle comunità con cui collabora. In questa occasione, il 100% dei profitti della capsule collection verrà donato a due associazioni attive nel territorio di Gulu: Good Samaritan, fondata da Suor Dorina Tadiello, e To.Get.There, fondata da Massimo Leonardelli e Piero Piazzi.

I precedenti capitoli del progetto hanno visto il coinvolgimento di comunità in Messico, Madagascar e Colombia.

Anche nella realizzazione di materiale fotografico e video, il marchio sostiene le comunità coinvolgendo sempre e solo figure locali. Gli scatti e il video-documentario presentati sono infatti stati realizzati da un fotografo e videomaker ugandesi.





