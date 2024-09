Principio d'incendio su treno nel Mantovano, 9 in ospedale

Un principio d'incendio si è verificato stamani a bordo di un treno regionale tra Sermide e Felonica in provincia di Mantova.

Secondo il 118, nove passeggeri sono stati portati in ospedale mentre sono state complessivamente 45 le persone valutate dal personale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza Nessuno dei ricoverati è in gravi condizioni: sette con sintomi da inalazione fumi e due hanno sintomi da inalazione e lievi traumi alle gambe per via della discesa precipitosa dal treno.



