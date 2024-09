Nasconde la cocaina rosa negli slip, arrestato a Milano

Negli slip nascondeva 24 bustine di cocaina e 6 di cocaina rosa, mentre in casa teneva 10mila euro nella lavatrice. Un 51enne albanese è stato arrestato ieri dai Falchi della Squadra Mobile di Milano, che lo hanno notato in via Vittor Pisani mentre cedeva la droga a un 44enne originario degli Stati Uniti. Quando è stato sottoposto a controlli è emerso che, oltre alla cocaina nascosta nelle mutande, l'uomo aveva con sé anche 7.350 euro in contanti tenuti nel portafoglio e altri 315 nella tasca dei pantaloni. Nel corso della perquisizione effettuata successivamente nella sua abitazione in zona Barona, sono stati trovati gli altri 10mila euro e ulteriori venti involucri di cocaina rosa.



