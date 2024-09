Milano-Cortina: Sinner, senza volontari non c'è evento

"Anche nel tennis senza volontari l'evento non c'è e li ringrazio sempre. Per loro noi siamo idoli e spunti importanti per la loro crescita, ed è giusto far capire che il loro lavoro è importante. Certo nell'evento più grande come le Olimpiadi le cose sono diverse". Così Jannik Sinner, Ambassador del programma 'Team26' per i volontari delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, con un passato anche da giovanissima promessa nello sci.

"Uno dei miei giorni più belli è il 25 dicembre, perché con i miei amici e la famiglia facciamo sempre un bel gruppo per andare a sciare. E' un giorno speciale che mi ricarica, lo sci per me è ancora molto importante".



