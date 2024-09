Milano-Cortina: Malagò 'eravamo indietro, ora a buon punto'

"Il cronoprogramma è buon punto, partendo dal presupposto che eravamo indietro e stiamo recuperando moltissimo. Voi vedete quotidianamente personaggi sia del mondo della politica, sia del mondo dello sport danno riscontri positivi. Sapete che abbiamo anche dei vigili che sono il CIO e le federazioni internazionali: stiamo rispettando quella che è la tabella di marcia. Siamo molto contenti". Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della presentazione di Jannik Sinner come ambassador della squadra dei volontari per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

"Ricordo sempre a tutti - aggiunge Malagò - che noi rappresentiamo il comitato organizzatore che si occupa dell'evento sportivo e non ci occupiamo della realizzazione della costruzione di una strada o di un villaggio o di un palazzo dello sport. Ma ovviamente siamo totalmente coinvolti, siamo due facce di una stessa medaglia e sono fatti di responsabilità diretta o se volete indiretta, tutto qui".





