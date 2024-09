La Statale di Milano riflette sulla rigenerazione urbana etica

L'università Statale di Milano lancia un nuovo laboratorio dedicato alla rigenerazione urbana in chiave etica e sociale, che ha anche un focus sulla citta, il Construction Law Lab. L'obiettivo è quello di sperimentare soluzioni sostenibili, rispondere all'emergenza abitativa delle grandi città, promuovere la rigenerazione urbana mettendo al centro i bisogni dei cittadini, valorizzare il patrimonio edilizio delle periferie, uniformare la qualità degli appalti dei lavori pubblici con quelli privati. Alla presentazione, hanno partecipato, tra gli altri, Guido Bardelli, assessore alla Casa del Comune di Milano, e Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione Urbana.

"Questo laboratorio nasce con l'intento di elaborare proposte sul piano regolatorio, promuovere ricerche, pubblicazioni, attività didattiche in ottica interdisciplinare e condividere le best practices che possano essere utili alla riqualificazione del settore delle costruzioni", ha spiegato Sara Valaguzza, docente di Diritto Amministrativo dell'Università degli Studi di Milano e Direttrice scientifica del Construction Law Lab.

Focus sulla città di Milano all'interno del primo quaderno di ricerca "Etica delle costruzioni per la creazione di valore pubblico", nel quale trovano spazio le analisi di alcuni aspetti, come l'emergenza abitativa o la gentrificazione.

Il quaderno illustra alcune iniziative che il Comune di Milano ha sviluppato per rispondere alle esigenze sociali del territorio, tra cui i programmi di Edilizia Residenziale Sociale che mirano a incrementare l'offerta di alloggi a canoni calmierati. Altro progetto promosso dal Comune di Milano e menzionato all'interno del Quaderno di Ricerca è l'Atlante dei quartieri: uno strumento di governance alla scala locale sulla rigenerazione dello spazio pubblico. Il Construction Law Lab "si inserisce nelle sfide cruciali che sta affrontando il settore delle costruzioni, sempre più strategico in un'ottica di sostenibilità e benessere delle persone", commenta Marina Brambilla rettrice eletta della Statale.



