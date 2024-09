La Polizia locale di Milano perquisisce le case di 5 writer

Gli agenti della Polizia locale di Milano hanno perquisito le abitazioni di cinque writer responsabili di numerosi imbrattamenti in città e nell'hinterland. Le indagini degli agenti del Nucleo tutela decoro urbano della Polizia locale di Milano hanno riguardato cinque giovani tra i 20 e i 30 anni e sono cominciate a gennaio scorso quando, alle 5 del mattino, una pattuglia ha colto in flagranza due writer che verniciavano con lo spray uno stabile residenziale in zona Imbonati. Gli accertamenti, coordinati dalla Procura, hanno stabilito che i due giovani praticavano da tempo e in modo organizzato il writing vandalico e facevano parte di una rete.

Per loro e altri tre, su disposizione della Procura, sono scattate le perquisizioni domiciliari durante le quali sono stati trovati bombolette spray, marker, caps, guanti, acido fluoridrico, pericoloso per la salute ma venduto liberamente, utilizzato per creare tag su superfici trasparenti come vetrine dei negozi, finestrini dei mezzi pubblici, bacheche o cartelloni pubblicitari danneggiandoli in maniera irreversibile.

I cinque writer indagati sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente e un'arma.



