Champions: Gasperini, rammarico è per rigore, ma siamo contenti

"Raya è un gatto, sulla ribattuta più che sul rigore ha avuto un recupero fantastico. Il rammarico è perché Retegui, che se lo meritava dopo una grande partita, non ha sfruttato l'occasione". Gian Piero Gasperini commenta lo 0-0 con l'Arsenal in Champions League nominando il giocatore decisivo, il portiere degli inglesi. "La prestazione mi soddisfa assolutamente, tutto sommato un buon punto che avremmo sottoscritto anche alla vigilia. Resta il rammarico del rigore e anche del colpo di testa sulla respinta: andare in vantaggio sarebbe stato un premio alla prova della squadra", spiega il tecnico dell'Atalanta. Contento anche della gestione del piano gara: "Un pareggio molto utile contro una squadra fortissima e difficile da superare, a cui abbiamo concesso veramente poco. La fase difensiva s'è giovata della disponibilità senza precedenti degli attaccanti, che ha agevolato tutta la squadra - l'analisi di Gasperini -. Sul piano della manovra, contro una grande così chiusa e compatta, abbiamo fatto cose molto buone anche nella costruzione del gioco. Possiamo svilupparlo ancora meglio: alla fine l'Arsenal si stava accontentando del pari, a noi è mancato l'episodio, il tiro preciso".

Su Cuadrado solo elogi: "Un giocatore molto forte se sta bene, può fare il quinto pure a sinistra perché ha sicurezza tecnica, spunto, velocità e tiro, e a 36 anni anche dare una mano in attacco". L'allenatore dei bergamaschi è contento anche della difesa: "Non ci tirano mai tanto in porta, solo che in campionato siamo riusciti a prendere gol in gioco aereo e da palla inattiva, anche due da rimessa laterale a San Siro con l'Inter. Per segnare abbiamo bisogno anche dei difensori, il gioco aereo va migliorato anche in fase offensiva". Infine, sui tifosi: "Per Bergamo e per l'Atalanta è stato bellissimo giocare in Champions nello stadio completo e finito. La cornice del pubblico è stata la cosa più bella di tutto".



