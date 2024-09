Assessore Lombardia, bando per case Aler alle forze dell'ordine

Regione Lombardia metterà "altre abitazioni a disposizione della Polizia penitenziaria e di tutte le Forze dell'ordine attraverso un bando specifico, così da agevolare la loro permanenza sul territorio". L'assessore alla Casa Paolo Franco lo ha spiegato oggi alla consegna di due alloggi arredati alla polizia penitenziaria che lavora a Milano nel carcere minorile Beccaria.

Si tratta di due abitazioni Aler, a cui faranno seguito altri due alloggi, che si trovano nel quartiere di alloggi popolari in via Saponaro, al Gratosoglio.

"L'iniziativa - ha spiegato Franco - favorisce il cosiddetto mix abitativo nei quartieri e rappresenta un segnale tangibile nella direzione della sicurezza e della legalità. Anche attraverso azioni come questa stiamo contribuendo a cambiare il concetto di casa popolare, portando benefici alla qualità della vita di tutti i cittadini".

Ed è stata una "risposta davvero immediata" alla richiesta di alloggi per il personale, come ha sottolineato il direttore Claudio Ferrari. Una necessità con l'arrivo di nuovi agenti, seguito all'inchiesta che ha portato all'arresto di 13 poliziotti per violenza sui detenuti.

Il direttore, senza entrare nello specifico, ha parlato anche delle evasioni e delle proteste degli ultimi tempi.

"I fatti a cui abbiamo assistito negli ultimi tempi sono intollerabili - ha spiegato - e meritano la risposta dello Stato". Bisogna quindi "ristabilire le regole" però, ha aggiunto, si lavora anche per "intensificare l'attività degli educatori, dei mediatori culturali, portare nuovo personale come è previsto in un progetto con i fondi del Fami che si avvierà a novembre" e quindi "dare la copertura delle piante organiche per garantire sempre più la presenza educativa e fare in modo che vengano rispettate le regole".

"Aler Milano, con il supporto di Regione Lombardia, ha avviato una collaborazione con il carcere minorile Beccaria" ha ricordato Matteo Mognaschi, il presidente dell'azienda che gestisce gli alloggi popolari del Pirellone, sottolineando che questa è "un'iniziativa a supporto delle forze dell'ordine che, allo stesso tempo, contribuisce ad attuare il mix abitativo nei quartieri".



