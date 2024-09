Venerdì aprono a Bergamo i giardini dell'Accademia Carrara

Apriranno al pubblico venerdì prossimo, ovvero il 20 settembre, per la prima volta in oltre due secoli i giardini dell'Accademia Carrara di Bergamo.

Si tratta di oltre tremila metri, accanto al museo con cui dialogano, che vogliono essere una apertura alla città e ai turisti che la visitano. Il progetto di riqualificazione - reso possibile da Regione Lombardia, Comune di Bergamo e Fondazione Accademia Carrara, con il sostegno di PwC - è firmato dall'architetto Antonio Ravalli, con la collaborazione dell'architetto Valentina Milani di INOUT architettura per la parte paesaggistica, inclusi giardini, camminamento che collega le sale del museo all'esterno e il Bù Bistrot in Carrara.

L'illuminazione è a cura di Edison Next.

Lo spazio verde è intitolato a PwC grazie all'accordo siglato a inizio 2022 tra Fondazione Accademia Carrara e PwC Italia, che sostiene grandi eventi e attività del museo e il cui ingresso nella Fondazione come cofondatore ha segnato un ennesimo e importante momento di arricchimento della governance dell'istituzione. I Giardini Pwc saranno anche animati dalle opere create appositamente dall'artista Sedicente Moradi e dal mosaico di ciottoli di Stefano Arienti.

Il progetto di illuminazione esterna del giardino, composto da complessi illuminanti con proiettori multipli orientabili, dedicati alle mura e al verde e controllati da un sistema domotico, è stato realizzato e donato da Edison Next.

Da venerdì 20 a domenica 22 si svolgerà 'La bellezza di respira', una rassegna dedicata all'apertura de I Giardini PwC con appuntamenti, visite guidate, attività per famiglie e bambini, insegnanti ed educatori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA