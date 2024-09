Milan e Inter, Schillaci ha rappresentato con coraggio l'Italia

Milan e Inter sui rispettivi profili social esprimono il loro cordoglio per la scomparsa di Totò Schillaci. "Ci ha lasciati il simbolo di una Nazionale azzurra che ha rappresentato con coraggio tutto il calcio italiano. Saremo per sempre orgogliosi di Totò Schillaci. Alla sua famiglia il nostro pensiero e la nostra vicinanza", il pensiero del Milan. "Ha fatto sognare una nazione intera durante le Notti Magiche di Italia '90. FC Internazionale Milano si stringe intorno alla famiglia Schillaci per la scomparsa di Totò", si legge nel post dell'Inter.



