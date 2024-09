Manchester City-Inter 0-0. Nerazzurri sfiorano il colpo

L'Inter strappa un punto in casa del Manchester City, pareggiando 0-0, nell'esordio stagionare in Champions League. Simone Inzaghi si affida alla coppia d'attacco formata da Taremi e Thuram. A centrocampo la sorpresa Zielinski dal primo minuto mentre in difesa Bisseck affianca Acerbi. Ritmi bassi per la prima parte di partita con le squadre che fanno pressing alto ma sono attente a non scoprirsi. Guardiola si affida alle giocate di De Bruyne e Haaland, protagonista di una lunga sfida con Acerbi. I nerazzurri replicano con Thuram e Darmian. Nella ripresa l'Inter è diventata padrona del centrocampo e ha sfiorato il gol in più occasioni. Spazio anche per Lautaro Martinez nella seconda frazione. Il City cerca il colpo nel finale con Foden. Finisce 0-0 con i nerazzurri che raggiungono la curva per salutare e prendere gli applausi dei propri tifosi.



