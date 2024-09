I corti interpretati da disabili al 'Festival del Cinema Nuovo'

Ritorna a Bergamo da mercoledì 25 a venerdì 27 settembre la XIII edizione del "Festival del Cinema Nuovo", il concorso che premia i migliori cortometraggi interpretati da persone con disabilità.

Nato da un'intuizione dello psicologo Romeo Della Bella, dal quale prende il nome l'associazione che organizza l'evento dopo la sua scomparsa, il Festival è diventato un punto di riferimento nel panorama delle attività cinematografiche, grazie anche a Mediafriends Onlus, che dal 2010, concorre all' organizzazione e comunicazione della manifestazione e a Fondazione Allianz UmanaMente che dal 2018 sostiene l'iniziativa.

Il cinema viene quindi inteso, hanno spiegato gli organizzatori durante la presentazione a Palazzo Frizzoni sede del Comune, come "momento di benessere, di socializzazione, di felicità nel sentirsi protagonisti" e "ha un importante valore terapeutico ormai riconosciuto". Centosettantacinque cooperative, centri e associazioni operanti in Italia e in altre nazioni partecipano a questa nuova edizione con i loro filmati.

Per consentirne la visione al pubblico e in attesa di conoscere i vincitori, il 25 e il 26 settembre, al cinema Conca Verde di Bergamo verranno proiettati i corti entrati nella selezione finale.

La scelta dei vincitori è affidata a una giuria presieduta da Giampaolo Letta, ad di Medusa Film, e formata da registi, critici cinematografici, docenti di cinema e presidenti di associazioni che si occupano di disabilità. La serata finale, venerdì 27 settembre, è al Teatro Donizetti. Una mostra fotografica, dal titolo "Storie senza limiti", allestita grazie al contributo di Fondazione Conad, accompagnerà l'evento. Gli scatti di Leonardo Baldini, fotografo da sempre vicino al mondo del sociale, saranno visibili sul Sentierone di Bergamo a partire dal 19 settembre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA