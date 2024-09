Chiudono le Fiere Moda a Milano, il 45% dei visitatori da estero

Con quasi 41.000 visitatori professionali, 45% esteri provenienti da 140 Paesi, si stanno chiudendo a Milano le Fiere del settore moda, riunite in sinergia in un' unica kermesse, quasi a staffetta con la fashion week milanese, iniziata ieri. I dati si riferiscono a Micam (salone delle calzature), Mipel (pelletteria), Fashion&Jewels (gioielli e accessori) e The One. Proseguono invece fino domani Lineapelle e Simac Tanning-Tech. Le performance migliori dall'Europa sono state registrate da Spagna, Germania e Francia. Ma vengono ritenuti 'brillanti' anche i risultati dal Nord America che segnano un aumento a doppia cifra (Canada e USA) e a seguire l'Estremo Oriente con Cina e Giappone in testa.

In un periodo di grande trasformazione per il mondo della moda, dominato dalla digitalizzazione e dalla sostenibilità, e caratterizzato da un momento internazionale non semplice, le rassegne organizzate a Fiera Milano Rho (complessivamente 2090 espositori, di cui il 47% provenienti da oltre 60 Paesi), hanno offerto una panoramica non solo su trend e novità. Oltre al business i riflettori sono stati puntati soprattutto sulla necessità di creare un ponte tra scuola e impresa, come è stato sottolineato da più voci nella cerimonia inaugurale di domenica scorsa, presente il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

L'intera filiera della moda sarà di nuovo a Fiera Milano Rho a febbraio 2025.



