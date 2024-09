Caduto in un fosso lunedì, anziano ritrovato in buone condizioni

Un 87enne, scomparso da casa lunedì scorso, è stato trovato oggi in buone condizioni in un fossato dopo due notti trascorse all'addiaccio, riparandosi con foglie e rovi. Marco Rossi, ex sarto, era uscito di casa, nelle campagne di Campitello (frazione di Marcaria, nel Mantovano), lunedì mattina per alcune commissioni. Non vedendolo rientrare il figlio aveva poi dato l'allarme.

Questa mattina sono scattate le ricerche. Squadre di vigili del fuoco e della protezione civile, con l'ausilio di unità cinofile e di un elicottero, hanno battuto la zona fin dal primo mattino. Alle 11.30 l'elicottero dei soccorritori ha avvistato dall'alto una borsa in plastica che sporgeva dalla vegetazione.

Avvicinatisi, i soccorritori hanno individuato l'anziano nel fossato.

Trasportato all'ospedale è stato giudicato in buone condizioni nonostante le due notti trascorse fuori, a temperature molto basse. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo, mentre stava percorrendo una strada di campagna, sarebbe inciampato finendo in un fossato ricoperto da una fitta vegetazione. Dolorante e contuso, non era più riuscito a risalire. Per ripararsi dal freddo ha utilizzato le foglie secche e i rovi, che gli hanno salvato la vita.



