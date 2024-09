Big Mama e la campionessa Veronica Yoko sfilano per Rambaldi

Sfila tra reperti archeologici di epoca romana e una torre medievale, nel cuore di Milano, sotto una vela fatta di pizzi e uncinetti scovati in mercatini, la collezione di Marco Rambaldi per la prossima estate, indossata da un cast eterogeneo dove spiccano la cantante Big Mama e la campionessa paraolimpica Veronica Yoko Plebani.

"Ho scelto questa piazza come luogo simbolo dello scambio di idee, un luogo di vagabondi, come avrebbe detto Lucio Dalla" dice lo stilista bolognese, spiegando che la location riflette "il dialogo di storie portato in passerella anche con un casting inclusivo". La collezione per la prossima estate parla di ricordi, "di tutte le cose che ci fanno stare bene, come il pranzo della domenica in famiglia" che Rambaldi ha voluto come stampa su abiti e camicie, mentre i manifesti degli spettacoli che girano per la provincia diventano dei jacquard, inframmezzati da inserti di centrini cuciti all'uncinetto, che sono una delle firme del designer, insieme agli onnipresenti cuori.

In prima fila, le cantanti Ariete, Francesca Michielin e Myss Keta.



