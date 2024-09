Sparò al fratello durante una lite, 46enne arrestato a Milano

Un 46enne italiano è finito agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per avere sparato al fratello di 32 anni lo scorso 7 maggio all'interno del cortile di uno stabile in via Lorenteggio a Milano. La vittima, colpita alla coscia sinistra, era stata ricoverata all'ospedale San Carlo con la frattura di un femore per la quale era stato necessario un intervento chirurgico e che era stata giudicata guaribile in 40 giorni.

A quanto ricostruito nell'inchiesta della Squadra Mobile, grazie anche ad attività tecniche, analisi di numerosi filmati e acquisizione di persone informate sui fatti, gli spari sarebbero arrivati dopo che il fratello minore si era reso protagonista di un'aggressione alla madre. Il 46enne è stato quindi ritenuto responsabile della sparatoria, nonostante la reticenza della vittima e dei suoi familiari, e accusato di lesioni personali gravi pluriaggravate e porto abusivo di arma comune da sparo.





