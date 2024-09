Mapei punta sulla sostenibilità, 63 milioni in ricerca

Mapei nel 2023 ha distribuito circa 3,9 miliardi di euro agli stakeholder, investito 63 milioni in ricerca e sviluppo con un incremento del 19% rispetto al 2022 e 37,6 milioni di euro spesi in iniziative sportive, culturali e sociali. E' quanto emerge dal bilancio di sostenibilità a perimetro globale di Mapei.

La sostenibilità rappresenta, infatti, un valore "portante che integra in modo sinergico e virtuoso le dimensioni ambientale, sociale ed economica, legato indissolubilmente al modo di interagire con le comunità e il territorio in tutti i 57 Paesi del mondo in cui opera", evidenzia una nota.

"Anche quest'anno abbiamo continuato sulla via della crescita", afferma Veronica Squinzi, amministratore delegato del gruppo Mapei. "Una crescita - aggiunge - avvenuta in modo equilibrato e responsabile nella convinzione che il profitto debba andare di pari passo con l'etica, il rispetto per le persone e la creazione di valore per il territorio".

Il 2023 è stato un anno caratterizzato da "grandi cambiamenti e diffusa incertezza, per questo ci siamo tutti impegnati per continuare ad offrire al mondo dell'edilizia soluzioni innovative, di qualità e al passo con le sfide attuali", evidenzia Marco Squinzi, amministratore delegato. "Nello stesso anno - aggiunge - abbiamo compensato 67 prodotti tra malte per l'edilizia, impermeabilizzanti, pitture, prodotti per la pulizia e per la posa di ceramica e pietra. Un numero destinato a crescere nel tempo che coinvolge interi sistemi di posa".





