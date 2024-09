"La vite per la vita", i trapiantati vendemmiano coi loro medici

I pazienti che sono stati sottoposti a un trapianto di organi, con i medici che li hanno avuti in cura, impegnati insieme a vendemmiare in un vigneto dell'Oltrepò Pavese. Ritorna anche quest'anno "La vite per la vita", l'evento organizzato dall'associazione "Trapiantami un Sorriso" che dal 2011, anno in cui è nata, è impegnata a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza dei trapianti, supportando l'attività del Policlinico San Matteo di Pavia.

L'iniziativa è in programma domenica prossima, 22 settembre, l'azienda "Castello" di Cigognola, borgo sulle colline della Valle Versa, di proprietà della famiglia Moratti. "Dopo il successo delle passate edizioni, ritorna anche quest'anno un evento caro a tutti noi di 'Trapiantami un Sorriso' - spiega il presidente dell'associazione, Gianni Lodi -. I pazienti trapiantati di cuore, polmone e rene, insieme al personale sanitario che li ha curati, saranno protagonisti di una vendemmia 'speciale'. Il messaggio che si vuole trasmettere è chiaro: con il trapianto si ritorna a una vita normale, ovvero a fare proprio tutto quello che si faceva prima di ammalarsi. E sarà una vendemmia solidale: la distribuzione del vino prodotto contribuirà a sostenere l'attività dei centri trapianto del San Matteo nonché la ricerca in tale ambito".

Il programma della giornata prevede alle ore 9 il ritrovo in paese in piazza Castello; alle 9.30 la visita ai giardini del castello; alle 10 il trasferimento a piedi nei vigneti della cantina e la distribuzione delle ceste e delle forbici per la raccolta dell'uva; alle 10.30 l'inizio della vendemmia; alle 12.30 il termine della raccolta e la pigiatura; alle 13 il pranzo light. La giornata si concluderà alle 16 con il saluto dei partecipanti e della autorità.



