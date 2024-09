La musica di Nameless torna nel 2025 in Lombardia e si rinnova

A 12 anni dalla sua nascita, 'Nameless festival' continua a rinnovarsi con una varietà musicale che spazia dall'elettronica al rap, dal pop alla latin music.

L'edizione 2025, in programma dal 31 maggio al 2 giugno 2025 tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (Lecco) è stata presentata a Palazzo Lombardia alla presenza dell'assessore al Turismo Barbara Mazzali e del sottosegretario regionale Mauro Piazza.

"I 'grandi eventi' rappresentano un formidabile strumento di valorizzazione e promozione turistica anche per le piccole comunità locali - commenta Mazzali - e 'Nameless' di Annone Brianza ne è un esempio virtuoso, dimostrando che non sono soltanto le grandi città a poter ospitare manifestazioni di rilievo, ma anche i piccoli Comuni lombardi possono diventare il palcoscenico di festival di grande impatto".

Tante le novità dell'edizione 2025, che verranno svelate nei prossimi mesi. Tra queste, la disposizione di shuttle e navette gratuite dalle aree limitrofe che consentiranno al pubblico di raggiungere l'area del Festival in totale tranquillità e sicurezza.

"Regione Lombardia - aggiunge Piazza - è ancora una volta a fianco di Nameless che rappresenta per la provincia di Lecco una vetrina di portata internazionale che richiama moltissimi giovani e al quale collaborano tantissime persone".

"Siamo felici e orgogliosi di aver presentato Nameless 2025 a Palazzo Lombardia ancora una volta - chiosa Alberto Fumagalli, Ceo & Founder del festival - in quanto crediamo che il lavoro che svolgiamo sia funzionale allo sviluppo di un territorio bellissimo. La prossima edizione del festival nasce su ciò che abbiamo costruito e raggiunto nel 2024 e il nostro obiettivo continua a essere quello di voler creare un evento piacevole da vivere in ogni suo aspetto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA