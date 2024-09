Incidente nel Milanese, auto ribaltata, 4 feriti, uno ha 12 anni

E' di 4 feriti gravi - tra i quali un 12enne che in auto con la madre stava andando a scuola - il bilancio di un incidente stradale avvenuto stamani sulla provinciale 23 all'altezza di San Colombano al Lambro, nel Milanese, in un tratto dove la strada presenta una serie di curve. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre vetture, una delle quali si è ribaltata sulla carreggiata. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita.

L'allarme è stato lanciato dagli automobilisti di passaggio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la Polstrada polizia Stradale. La provinciale, che collega le Province di Lodi e Pavia, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni.



