Champions: Fonseca, il Milan è fragile in difesa

"Non ho parlato con la squadra a fine partita. Abbiamo diversi problemi. Quando le cose non vanno bene manca coraggio per reagire, iniziamo a sbagliare in costruzione. Difensivamente siamo fragili": è l'ammissione di Paulo Fonseca dopo la sconfitta del suo Milan in Champions contro il Liverpool. "Liverpool è stato più forte. E' una squadra più forte di noi. Non è stato un problema di atteggiamento. Abbiamo cominciato bene la partita, dopo i due gol su calci piazzati la squadra ha commesso errori. Si reagisce per il derby lavorando e guardando cosa abbiamo sbagliato".





