Capasa dà il via alla Milano Fashion week

In particolare, "questa settimana abbiamo tantissimi stranieri, mai così tanti, e la percezione l'abbiamo avuta già dagli accrediti richiesti. Si tratta di un aumento importante, almeno del 10-15% rispetto all'ultima stagione, ma attendiamo i dati a fine settimana per tracciare un bilancio". La crescita dall'estero " è anche il beneficio - ha spiegato il numero 1 di Cnmi - dell'aver ottenuto un giorno in più nel calendario, non solo in termini di sfilate ma anche per le presentazioni. Il giorno in più favorisce i brand dei giovani o di nicchia e cambia molto per il giovane che vuole farsi vedere. Credo che questo giorno in più sia un bell'impulso anche per chi fa sostenibilità, dà respiro alla settimana della moda ed è importante. Ovviamente - ha concluso - non si torna indietro".

