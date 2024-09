Aula Lombardia approva mozione contro diffusione Bluetongue

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione con l'obiettivo di contrastare la diffusione della 'Bluetongue' e sostenere gli allevatori lombardi coinvolti. Il documento - primo firmatario il consigliere regionale di FdI Giacomo Zamperini - impegna la giunta affinché siano attuate misure urgenti di immunizzazione gratuita per il bestiame, in particolare per il virus sierotipo 8, BTV8; siano promosse interlocuzioni di mutuo soccorso tra Regioni e Stati europei per il reperimento delle dosi e siano messe in campo azioni di sostegno agli allevatori e al personale interessato, senza costi aggiuntivi a carico degli allevatori, attivando aiuti economici per sgravarli dagli oneri derivanti dalla diffusione della malattia. "Il mondo del pastoralismo - afferma Zamperini - è strategico per il presidio del territorio, la prevenzione degli incendi boschivi e la salvaguardia dell'ambiente. Inoltre, la filiera della produzione agroalimentare tradizionale locale ha un indubbio valore culturale. Regione Lombardia per tutte queste ragioni, si impegna a sostenere questo settore, soprattutto in occasione di un'emergenza come questa, dove servono risorse, organizzazione, ascolto e vicinanza".

In queste settimane, continua Zamperini, "abbiamo visitato alpeggi, toccando con mano non solamente la parte relativa ai danni economici, ma soprattutto quella legata al disagio emotivo degli allevatori, i quali, quotidianamente, si prendono cura dei loro animali con passione. Una passione - conclude il consigliere di FdI - che, anche grazie al sostegno di Regione Lombardia, vuole essere più forte del virus".



