Si è insediato Maurizio Romanelli, nuovo procuratore di Bergamo

Si è ufficialmente insediato questa mattina il nuovo procuratore di Bergamo Maurizio Romanelli, che subentra ad Antonio Chiappani, andato in pensione. Il neo procuratore ha parlato di "serietà e impegno, ma soprattutto umanità, qualità che, visto che ci occupiamo della vita di persone, è la precondizione necessaria per un magistrato". Inoltre, "capacità di ascolto e di saper lavorare insieme" sono per Romanelli fondamentali per ricoprire un ruolo in magistratura. La cerimonia di insediamento si è tenuta nell'aula della Corte d'assise del tribunale, davanti al collegio presieduto dal presidente del tribunale Cesare de Sapia.

Romanelli, nominato all'unanimità dal Csm a fine luglio, ha parlato "di rifiuto di logiche burocratiche e di apertura al mondo esterno. Solo con queste due caratteristiche si è magistrati a tutto tondo". Un pensiero il neo procuratore lo ha dedicato ai suoi predecessori Chiappani e al compianto Walter Mapelli, "che ha portato a Bergamo il metodo di investigazione sulla criminalità economica".

Romanelli, 66 anni, è in magistratura dal 1986. Dal pensionamento di Chiappani la Procura di Bergamo era retta da Maria Cristina Rota quale facente funzione. Il nuovo procuratore, esperto in mafie e terrorismo, dopo aver svolto le funzioni di giudice al tribunale penale di Milano, dal 1992 fino al 2002 è stato pm della Direzione distrettuale antimafia a Milano, occupandosi di organizzazioni mafiose e della loro penetrazione al Nord. Ha fatto parte del dipartimento anti-terrorismo e anti-corruzione. Dal 2012 è stato procuratore aggiunto a Milano, dove ha coordinato il Dipartimento terrorismo ed eversione e quello della criminalità informatica. Dal 2016 al 2019 è stato procuratore nazionale aggiunto della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, dal 2019 al 2023 di nuovo a Milano per coordinare il Dipartimento dei reati economici e pubblica amministrazione, mentre da marzo 2023 era reggente a Lodi.



