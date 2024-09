Scala: Meyer, non mi aspettavo Thielemann cancellasse tutto Ring

Da Christian Thielemann, che ha annullato la direzione di tutte le quattro opere dell'Anello del Nibelungo di Wagner, "non ci si aspettava una scelta così drastica": il sovrintendente della Scala Dominique Meyer lo ha spiegato nella conferenza stampa all'Ambasciata d'Italia a Vienna in cui ha presentato ai media austriaci la prossima stagione scaligera in cui sono in programma due dei quattro titoli del Ring a cui Thielemann ha lavorato con il regista Daniel McVicar.

Meyer ha espresso la sua profonda delusione, sottolineando che questa decisione arriva dopo un intenso lavoro di preparazione durato quattro anni, finalizzato alla ricerca delle date ideali per l'evento. "Non ci si aspettava una scelta così drastica", ha dichiarato Meyer, riflettendo sul sentimento di delusione che pervade il team artistico. Il prologo del Ring, Rheingold, è in programma ad ottobre quando Thielemann sarà operato al tendine d'Achille. La prossima stagione toccherà a Walküre e Siegfrid, e in quella successiva Götterdämmerung e l'esecuzione dell'intera tetralogia.

Meyer ha voluto mettere in evidenza un aspetto positivo: "Siamo comunque soddisfatti di aver coinvolto Simone Young e Alexander Soddy, due artisti di grande talento".

Questa situazione rappresenta un colpo significativo non solo per Meyer, che sta per concludere il suo mandato, ma anche per il suo successore Fortunato Ortombina, che si troverà a gestire le conseguenze di questa decisione.

"Rimaniamo fiduciosi nella capacità della Scala di superare questa sfida e di continuare a offrire eventi di alta qualità al pubblico milanese e internazionale" ha concluso.



