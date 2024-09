Imbrattarono dito Cattelan, al via iter di giustizia riparativa

Hanno cominciato con il programma di giustizia riparativa i tre attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione che, il 15 gennaio 2023, hanno lanciato vernice lavabile contro l'opera 'Love' di Maurizio Cattelan, meglio conosciuta come 'il Dito', in piazza Affari, a Milano.

Oggi in aula, al termine dell'udienza rinviata al prossimo 12 dicembre per l'esame, tra l'altro, degli imputati, due dei tre giovani, difesi dall'avvocato Gioberto Pagani, hanno raccontato di aver fatto già un primo colloquio con alcuni dipendenti selezionati di palazzo Marino, che è parte civile nel dibattimento.

"La cosa interessante - hanno detto - che noi di Ultima Generazione ci stiamo confrontando con il Comune. Non ci dicono che cosa dobbiamo fare ma si è instaurato un dialogo" con al centro le ragioni della protesta legata al clima, "e nel quale loro ci spiegano anche come l'hanno presa e quello che hanno capito".



