E' morto l'operaio schiacciato da una pressa in azienda

E' morto l'operaio di 34 anni rimasto schiacciato stamani da una pressa per la lavorazione di materie plastiche in un'azienda di Gornate Olona (Varese).

L'uomo era stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese con manovre di rianimazione in corso. Quando il personale sanitario lo ha raggiunto era in arresto cardiocircolatorio. A Gornate Olona sono al lavoro carabinieri e funzionari di Ats, competenti in materia di infortuni sul lavoro. Come da prassi si procede per omicidio colposo.



