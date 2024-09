Cybersicurezza e IA le competenze più ricercate dalle imprese

AI engineer, ESG manager, analista Security Operations Center (SOC), esperti di cyber sicurezza, senior buyer, financial controller ed energy engineer. Sono questi - secondo i dati elaborati da Risorse Professional, il brand di Risorse S.p.A, attivo nelle attività di headhunting sui profili middle e senior - i professionisti iperspecializzati che, nel corso dell'ultimo periodo del 2024, avranno maggiori occasioni di lavoro. Il nuovo brand è stato presentato a Milano durante un meeting al quale hanno partecipato l'amministratore delegato di Risorse S.p.A., Marco Pagano, e il managing director di Risorse Professional, Oscar Correnti.

"Oltre 25 anni di esperienza e le nuove esigenze del mercato hanno portato Risorse S.p.A. a sviluppare una divisione interna, dedicata all'headhunting" commenta Pagano, sottolineando che nel post pandemia "è radicalmente cambiato l'approccio delle persone rispetto al lavoro e al ruolo che lo stesso assume nella vita di ciascuno. Ma non tutte le aziende hanno colto questo cambiamento. Da qui - spiega - nasce Risorse Professional, realtà specializzata nella ricerca, valutazione e selezione di personale qualificato, con focus su profili quali impiegati, quadri e dirigenti, in grado di operare trasversalmente in tutti i settori produttivi".

"Siamo un team con una consolidata esperienza nell'headhunting - aggiunge il manager Correnti - strutturato in 12 centri di competenza e in grado di offrire una consulenza a 360 gradi. Il filo conduttore della nostra evoluzione è la qualità, frutto dell'attenzione ai dettagli in tutte le attività e relazioni, che portiamo avanti. E negli ultimi mesi del 2024 si preannunciano molto interessanti dal punto di vista delle opportunità di lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA