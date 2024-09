Congresso della Lega lombarda prima di Natale, Romeo in campo

Si celebrerà con tutta probabilità prima di Natale il congresso della Lega lombarda, dopo il periodo di commissariamento affidato al deputato Fabrizio Cecchetti. In campo per la segreteria regionale c'è il senatore e capogruppo a Palazzo Madama Massimiliano Romeo, che ha già annunciato pubblicamente la sua candidatura nei mesi scorsi.

Romeo è stato in passato anche capogruppo nel Consiglio regionale della Lombardia.

Il leader Matteo Salvini ha ribadito che i congressi regionali ci saranno dopo le regionali previste per il week-end del 17-18 ottobre e prima di Natale. Tra le ipotesi per la Lombardia c'è anche la continuità di Cecchetti, disponibile verso il partito e gradito dalla base così come Romeo.

Cecchetti durante il suo mandato da commissario ha anche organizzato in due anni quasi tutti i congressi provinciali per dare un segretario a ogni sezione, visto che al suo arrivo erano quasi tutte commissariate. In Lombardia l'obiettivo è comunque quello di non alimentare divisioni o competizioni interne. Sul tavolo c'è anche il nome del deputato Luca Toccalini, segretario dei Giovani della Lega. Mentre da Brescia negli ultimi mesi i giornali locali hanno rilanciato anche l'ipotesi di candidatura per Davide Caparini, ex deputato ed ex assessore al Bilancio della Lombardia e oggi consigliere regionale.

L'idea potrebbe comunque essere quella di non andare alla conta, indicando solo un candidato. L'ufficialità del congresso lombardo, di cui si parla da oltre un anno e mezzo, potrebbe arrivare anche oggi pomeriggio durante il federale convocato da Salvini, che ha però come unico punto all'ordine del giorno le iniziative del Carroccio dopo la richiesta di condanna per il ministro per quanto riguarda il processo Open Arms.



