Il turn over 'inceppa' l'Inter, a Monza è solo pari

L'Inter inciampa nel suo turnover e non va oltre il pareggio per 1-1 in casa del Monza. Anzi, i nerazzurri sono pure andati a due minuti più di recupero dall'uscire sconfitti dall'U-Power Stadium, salvati da Dumfries dopo che Dany Mota aveva regalato il vantaggio ai brianzoli.

Simone Inzaghi non approfitta così del pari della Juventus che avrebbe potuto regalargli, in caso di vittoria a Monza, la vetta solitaria della classifica e anzi si vede sorpassare in testa dal Napoli di Conte dopo il successo dei partenopei nel pomeriggio a Cagliari. In questa partita il tecnico interista ha guardato anche ai prossimi impegni tra Manchester City e Milan, lasciando così in panchina alcuni dei suoi titolarissimi come Calhanoglu, Barella e Bastoni (rimasti poi in panchina per tutti i 90'), pur senza rinunciare tuttavia alla coppia formata da Lautaro Martinez e Thuram.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA