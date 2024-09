Verdi i Belvedere di Palazzo Lombardia e Pirelli per lotta a Sla

I Belvedere di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli si sono accesi di verde, questa sera, alla vigilia della celebrazione della XVII Giornata Nazionale Sla.

Giunta alla sua 17ª edizione, sono 9 le province lombarde che con oltre 70 tra Comuni e monumenti aderiscono, illuminandosi, all'iniziativa "Coloriamo l'Italia di verde" come segno tangibile di sostegno alle famiglie che combattono la Sla. Il verde, "da sempre associato al colore della speranza, della vitalità e della natura è anche - è spiegato dagli organizzatori - il colore rappresentativo di Aisla, l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica".

"Regione Lombardia - sottolinea l'assessore a Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini - ha prontamente aderito all'iniziativa e stasera abbiamo accolto la delegazione Aisla per testimoniare con riconoscenza quanto sia prezioso il contributo di questa associazione e di ogni suo volontario. Con un gesto semplice ma fortemente simbolico - conclude - la nostra Regione ha voluto rinnovare il suo impegno al fianco di chi affronta ogni giorno la Sla, delle famiglie che si fanno carico del percorso di cura e di chi opera nel campo della Ricerca per sconfiggere la malattia".



