Sfortunata la prima del Como al 'Sinigaglia' dopo il ritorno in Serie A. In vantaggio per 2-1 sul Bologna per i gol di Casale (autorete) e Cutrone per la squadra di casa e di Castro per gli ospiti, al 90' è arrivato il pari della formazione di Italiano con un bel fendente del subentrato Iling-Junior. Così l'appuntamento con la vittoria è rimandato, sia per il Como che pr il Bologna.



