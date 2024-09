Aggredisce il nuovo compagno della ex

Ha visto la sua ex passeggiare in centro a Pavia con il nuovo compagno. Si è avvicinato ai due. Ne è nato un alterco verbale, durante il quale il giovane, un 24enne di origini dominicane, ha aggredito l'uomo colpendolo alla nuca con una pistola che poi si è rivelata un'arma giocattolo ma sprovvista del tappo rosso.

La polizia ha notificato al ragazzo il decreto di allontanamento dalla sua ex e dai luoghi da lei frequentati; inoltre gli è stato imposto il braccialetto elettronico. Ad eseguire la misura cautelare è stata la squadra mobile della Questura di Pavia.

La donna ha raccontato alla polizia di aver subito più volte in passato maltrattamenti dal suo ex compagno, che non accettava la fine della loro relazione.



