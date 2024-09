Suore uccise 10 anni fa in Burundi, il loro ricordo a teatro

Dieci anni fa venivano brutalmente uccise nella loro casa-missione in Burundi tre missionarie saveriane: la vicentina Olga Raschietti, di Montecchio Maggiore, la brianzola Lucia Pulici, di Desio, e la padovana Bernardetta Boggian, di Ospedaletto Euganeo. Un delitto atroce. Poco dopo l'omicidio, la polizia arrestò un malato psichiatrico, che aveva confessato di aver ammazzato le tre religiose per dissidi legati a un terreno. In pochi gli hanno creduto.

A distanza di 10 anni da quell'efferato delitto, avvenuto tra il 7 e l'8 settembre 2014, Desio (Monza) vuole ricordare la strage con ancora più rimpianto per Lucia Pulici, la propria concittadina, attraverso uno spettacolo teatrale, che andrà in scena venerdì 20 settembre alle 21 allo spazio Stendhal, nell'ala ovest di Villa Tittoni.

"Vivere per-dono" è il titolo dello spettacolo prodotto dai Missionari Saveriani, che ha già fatto tappa in altre città e che racconta la vita e la morte delle tre religiose. L'evento, che rientra nelle celebrazioni dei 100 anni della città di Desio e della festa patronale, è promosso dall'associazione Desio Città Aperta, col patrocinio e il contributo dell'amministrazione comunale e la collaborazione di molte associazioni ed enti: missionari, missionarie e laici saveriani, comunità pastorale di Desio, comitato di quartiere San Giorgio (dove viveva Lucia Pulici) Acli, Azione Cattolica Desio,Casa delle Donne, associazione culturale pakistana Minhaj Ul Quran, Consorzio Comunità Brianza, Pro Loco Desio.

La partecipazione è gratuita ma occorre prenotare (https://www.villeaperte.info/component/villeaperte/evento/9344? Itemid=0).



