Riparte da Milano 'Insieme a te per l'ambiente' di McDonald's

Un gesto semplice come quello di raccogliere un rifiuto in un parco o ripulire una panchina, che diventa un gesto di amore per una città e per l'Italia.

Ripartono da Milano e Roma le giornate 'Insieme a te per l'ambiente' di McDonald's, lanciate nel 2021 - in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia - con l'obiettivo di contrastare l'abbandono dei rifiuti nei parchi, nelle spiagge, nelle strade e nei luoghi pubblici.

Protagonisti della prima tappa evento di Milano - patrocinata dal Comune e con il supporto di Amsa - oltre 300 volontari, dipendenti sia della sede di Assago di McDonald's che di tutti gli altri 31 ristoranti presenti in città. Obiettivo comune: ripulire alcuni spazi verdi e aree pubbliche, come il Parco della Resistenza e altri quattro in città, e riqualificare aree giochi e complementi di arredo urbano.

"Con questo gesto vogliamo fare la nostra parte per riconsegnare ai cittadini di Milano spazi pubblici fruibili e vivibili - ha commentato Giorgia Favaro, amministratrice delegata McDonald's Italia -. Giornate come queste sono l'occasione non solo per restituire quanto le comunità locali ci danno ogni giorno ma anche per sensibilizzare su un fenomeno quanto mai attuale come il littering, ossia l'abbandono dei rifiuti nell'ambiente". Una giornata speciale quella di Milano, insieme a quella di Roma, in programma il prossimo 27 settembre.

Che insieme fanno una dichiarazione d'amore per l'Italia da parte dei 35.000 dipendenti, degli oltre 155 licenziatari e dei partner aziendali. A parlare sono i numeri delle tre edizioni delle giornate 'Insieme a te per l'ambiente', che hanno visto il coinvolgimento di oltre 15mila persone, più di 300 associazioni locali e la raccolta di oltre 10.000 sacchi di rifiuti per 350 tappe. "Iniziative come queste moltiplicano il senso civico", ha osservato l'assessora al Verde e Ambiente del Comune di Milano, Elena Grandi.

Partner delle nuove tappe di 'Insieme a te per l'ambiente' è Retake - Fondazione non profit attiva nella tutela dell'ambiente e la cura dei beni comuni - con la quale McDonald's ha siglato una collaborazione che vedrà le due realtà lavorare in sinergia in alcune delle prossime iniziative locali delle giornate.





